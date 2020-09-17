"Я беседовал с Луисом. Мы подождем и посмотрим, появится ли у него возможность уйти или нет.

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Но мы уважаем контракты, и мы с самого начала говорили, что в случае, если он останется, он будет таким же игроком нашей команды, как и остальные", – цитирует слова Рональда Кумана Marca.

Напомним, с приходом нидерландца в Барселону отношения между ним и Суаресом ухудшились – из своего первого дня на посту тренера дал понять, что Суарес ему не нужен. Ветерана сватали в Ювентус, но дальше слухов дело пока не дошло.

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