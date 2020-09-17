"Я розмовляв з Луїсом. Ми почекаємо і подивимося, чи з'явиться у нього можливість піти чи ні.

Суарес вдруге поспіль не потрапив до заявки Барселони – показове приниження від Кумана триває

Але ми поважаємо контракти, і ми з самого початку говорили, що в разі, якщо він залишиться, він буде таким самим гравцем нашої команди, як і інші", – цитує слова Рональда Кумана Marca.

Нагадаємо, з приходом нідерландця у Барселону стосунки між ним і Суаресом погіршились – зі свого першого дня на посаді тренера дав зрозуміти, що уругвайський форвард йому не потрібен. Ветерана сватали в Ювентус, але далі чуток справа наразі не дійшла.

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