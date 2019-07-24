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Барселона установила рекорд по доходам в сезоне 2018/19 – каталонцы заработали чуть меньше миллиарда евро

17:13 22 Читати українською
Барселона установила рекорд по доходам в сезоне 2018/19 – каталонцы заработали чуть меньше миллиарда евро
Игроки Барселоны / Diario AS

Барселона отчиталась о невероятной сумме доходов за сезон 2018/19.

Барселона заработала рекордную сумму в сезоне 2018/19, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации издания, каталонцы заработали 990 млн евро, чуть чуть не достигнув отметки в размере 1 млрд евро.

Отмечается, что расходы Барселоны составляют 973 млн евро. Таким образом, "блаугранас" имеют лишь 17 млн евро чистой прибыли за сезон 2018/19.

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