Барселона установила рекорд по доходам в сезоне 2018/19 – каталонцы заработали чуть меньше миллиарда евро

Барселона отчиталась о невероятной сумме доходов за сезон 2018/19.

Барселона заработала рекордную сумму в сезоне 2018/19, сообщает Mundo Deportivo.

Президент Ла Лиги Тебас: Разбирательство по делу Гризманна продлится долго

По информации издания, каталонцы заработали 990 млн евро, чуть чуть не достигнув отметки в размере 1 млрд евро.

Отмечается, что расходы Барселоны составляют 973 млн евро. Таким образом, "блаугранас" имеют лишь 17 млн евро чистой прибыли за сезон 2018/19.

Барселона – Челси: Гризманн готов сиять, де Йонг безупречен, а замена Азара и новые Лэмпард с Хави блестящие