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Барселона встановила рекорд за доходами у сезоні 2018/19 – каталонці заробили трохи менше мільярда євро

17:13 665 Читать на русском
Барселона встановила рекорд за доходами у сезоні 2018/19 – каталонці заробили трохи менше мільярда євро
Гравці Барселони / Diario AS

Барселона відзвітувала про неймовірну суму доходів за сезон 2018/19.

Барселона заробила рекордну суму в сезоні 2018/19, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією видання, каталонці заробили 990 млн євро, ледь не досягнувши рекордної позначки у розмірі 1 млрд євро.

Відзначається, що витрати Барселони становлять 973 млн євро. Таким чином, "блаугранас" мають лише 17 млн євро чистого прибутку за сезон 2018/19.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона футбольні фінанси
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