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Президент Ла Лиги Тебас: Разбирательство по делу Гризманна продлится долго

11:11 23 Читати українською
Президент Ла Лиги Тебас: Разбирательство по делу Гризманна продлится долго
Антуан Гризманн / фото: ФК Барселона

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал претензии Атлетико насчет перехода Антуана Гризманна в каталонский клуб.

"У этого дела много разных сторон. Она не будет закончена через несколько дней, но рассмотрение будет долгим.

Представитель Барселоны официально ответил на претензии Атлетико по трансферу Гризманна

Я не могу делиться собственным мнением относительно этой ситуации. Могу сказать, что Атлетико направил письмо руководству Ла Лиги, и выразил сомнение в том, что Барселона должна иметь право на осуществление трансферов после таких действий со стороны этого клуба.

Я не знаю, нарушила ли Барселона запрет на ведение переговоров с игроками, у которых есть действительный контракт. Если Атлетико уверен в этом, то должен отстаивать свои права. Мадридский клуб утверждает, что у них даже есть доказательства нарушения этого запрета. Уверен, что рассмотрение этого дела продлится долго", – цитирует Тебаса AS.

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