Барселона встановила дедлайн для Дембеле – у форварда є лише 2 опції щодо майбутнього
Нападник Барселони Усман Дембеле вже переповнює чашу терпіння босів каталонського клубу.
Барселона очікує відповіді від Усмана Дембеле щодо продовження контракту до матчу проти Атлетіка (20 січня), повідомляє COPE.
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За новою угодою 24-річному французу доведеться піти на істотне зниження зарплати, яка зараз становить близько 20 млн євро на рік. Якщо Усман відмовиться, то клуб намагатиметься продати скандального нападника. Чинний контракт француза з Барсою розрахований до літа.
У нинішньому сезоні Дембеле провів 11 матчів, в яких відзначився лише одним голом.
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