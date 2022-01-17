Барселона очікує відповіді від Усмана Дембеле щодо продовження контракту до матчу проти Атлетіка (20 січня), повідомляє COPE.

Дембеле вибивав з Барселони неадекватні гроші – 200 млн євро для "зірки світового рівня" і його агента

За новою угодою 24-річному французу доведеться піти на істотне зниження зарплати, яка зараз становить близько 20 млн євро на рік. Якщо Усман відмовиться, то клуб намагатиметься продати скандального нападника. Чинний контракт француза з Барсою розрахований до літа.

У нинішньому сезоні Дембеле провів 11 матчів, в яких відзначився лише одним голом.

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