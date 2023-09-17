После победы над Осасуной в предыдущем туре Хави решил доверить место в основе двум новичкам – Канселу и Жоау Фелишу. Оба неплохо дебютировали в Памплоне, поэтому было интересно посмотреть на них с первых минут. Эксперимент оказался максимально удачным.

Каталонцы до перерыва доминировали в работе на мяче, однако за стартовые полчаса удалось создать только два момента. Зато оба завершились голами. Счет был открыт на 25-й минуте в результате подачи Ромеу на 11 метров, куда врывался Фелиш – португалец эффектно обработал мяч в прыжке, протолкнул его мимо голкипера и пробил с острого угла в пустые. 1:0!

Это – дебютный гол Жоау за клуб своей мечты. Эпизод, между прочим, начался с успешного отбора Канселу на чужой половине. На 32-й же минуте Фелиш помог удвоить преимущество в счете. Кристенсен выполнил передачу в район линии штрафной, новичок остроумно пропустил ее на Левандовски, а Роберт вышел один на один. 2:0!

Таким образом, поляк забил 36 голов в 51 матче за Барселону во всех турнирах. С начала предыдущего сезона больше голов за клуб имеют только Холанд (59) и Мбаппе (48). А Максим Гиленко после первых туров говорил, что Левандовски резко постарел...

В конце первого тайма он мог и дубль оформить, причем Роберту ассистировал Фелиш. В последний момент от гола спас подкат от Бартры. В компенсированное же время Фелиш обыгрался с Торресом и бил в правый нижний угол. Выстрел метров с 14-ти потянул Руй Силва.

Неплохой задел, как для пяти ударов за тайм. У атаки каталонцев получалось почти все, однако оборона позволяла Бетису аналогичную свободу. Четыре из пяти выстрелов "вердибланкос" прошли из пределов штрафной.

Дважды гости стреляли с правого края штрафной (мимо дальней и ближней стоек), а Виллиан Жозе получил заброс от Иско и расстреливал тер Штегена с восьми метров. Марк-Андре спас. Кроме того, у андалусийцев был угловой, подачу с которого на линии вратарской замыкал Бартра (неудачно).

Отыграть хотя бы один мяч подопечные Мануэля Пеллегрини до перерыва так и не смогли. К тому же, травму получил голкипер Руй Силва. Его заменил Франсиско Виетес, который в последний раз становился в ворота аж в декабре 2021 года.

Что наиболее обидно, Бетису не удалось настроиться на второй тайм. Барселона окончательно захватила контроль над игрой, ничего не позволяя сопернику, хотя моментов долгое время не возникало. До 60-х минут вспоминается только гол Фелиша, который не засчитали из-за офсайда.

А затем забил Торрес. Прямо перед своей заменой Ферран решился на прямой выстрел со стандарта, попав в правую девятку – 3:0! Таким образом, он снял "проклятие Месси". Предыдущие 49 ударов со штрафных не завершались взятием ворот, а последним автором подобного гола был сеньор Лионель. Это произошло на "Месталье" 2 мая 2021 года.

После этого игра де-факто была закрыта. Бетис почти не брыкался, а Барса довольно быстро провела четвертый гол. Рафинья, вышедший на 64-й минуте, уже на 66-й принял пас от Левандовски на дуге штрафной – и вколотил его под ближнюю штангу. 4:0! Похоже, замена голкипера таки сказалась.

Добить же несчастных андалусийцев смог Канселу, который принял передачу от Роберта, дважды переиграл Миранду в штрафной и пробил в дальний угол. 5:0 Таким образом, впервые в XXI веке два португальца отличились за Барсу в матче Ла Лиги. Гол Жоау оказался последним во встрече.

Как минимум до вечера Барселона останется на вершине турнирной таблицы.