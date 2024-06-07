Адарабьойо стал игроком Челси, сообщает официальный сайт клуба. Стороны подписали контракт на четыре года – до лета 2028-го. Это первый трансфер после прихода нового тренера Энцо Марески.

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Тосин – непривычный новичок для Челси. Лондонцы в последнее время скупают за большие деньги перспективную молодежь. Адарабьойо уже 26 лет, а приходит он на правах свободного агента из Фулхэма.

Заметим, что Тосин является воспитанником Манчестер Сити, в составе которого пребывал вплоть до аренды в Вест Бромвич в 2018 году. В октябре 2020 года Адарабьойо покинул "горожан", подписав полноценный контракт с Фулхэмом. В этом сезоне защитник сыграл за "коттеджеров" 25 матчей, в которых отметился 2 голами.