Издание Relevo сообщило, что в услугах голкипера Реала Андрея Лунина заинтересована другая столичная команда – Атлетико. Правда, сделку считают маловероятной из-за достаточно напряженных отношений между клубами. В пользу смены клубной прописки Лунина называются два фактора: 1. Нежелание Лунина и его жены Анастасии покидать Мадрид, 2. Личные связи нового агента украинца Жорже Мендеша с "матрасниками". Кроме этого, журналисты Relevo называют Лунина "горячей картофелиной", то есть наиболее востребованным активом среди всех игроков Реала в это межсезонье (ранее "сливочные" отклонили предложение Ньюкасла, предложившего за украинца 40 млн евро).

Не утихает интерес и к украинскому нападающему Жироны Артему Довбику. Главным претендентом до сих пор остается тот же Атлетико, который опасается, что финансово более мощные клубы АПЛ могут спокойно перебить предложение мадридцев. В британском инфополе уже появились инсайды о том, что на Артема положил глаз Челси, который отверг идею с подписанием Виктора Осимхена. Об этом и не только смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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