Після перемоги над Осасуною в попередньому турі Хаві вирішив довірити місце в основі двом новачкам – Канселу та Жоау Фелішу. Обидва непогано дебютували в Памплоні, тож було цікаво подивитись на них із перших хвилин. Експеримент виявився максимально вдалим.

Каталонці до перерви домінували у роботі на м'ячі, однак за стартові півгодини вдалося створити тільки два моменти. Зате обидва завершились голами. Рахунок було відкрито на 25-й хвилині внаслідок подачі Ромеу на 11 метрів, куди вривався Феліш – португалець ефектно обробив м'яч у стрибку, проштовхнув його повз голкіпера й пробив з гострого кута у порожні. 1:0!

Це – дебютний гол Жоау за клуб своєї мрії. Епізод, між іншим, розпочався з успішного відбирання Канселу на чужій половині. На 32-й же хвилині Феліш допоміг подвоїти перевагу в рахунку. Крістенсен виконав передачу в район лінії штрафного, новачок дотепно пропустив її на Лєвандовскі, а Роберт вийшов віч-на-віч. 2:0!

Таким чином, поляк забив 36 голів у 51 матчі за Барселону у всіх турнірах. Від початку попереднього сезону більше голів за клуб мають тільки Холанд (59) і Мбаппе (48). А Максим Гіленко після перших турів говорив, що Лєвандовскі різко постарів...

Наприкінці першого тайму він міг і дубль оформити, причому Роберту асистував Феліш. В останню мить від гола врятував підкат від Бартри. У компенсований же час Феліш обігрався з Торресом і бив у правий нижній кут. Постріл метрів з 14-ти потягнув Руй Сілва.

Непоганий доробок, як для п'яти ударів за тайм. У атаки каталонців виходило майже все, однак оборона дозволяла Бетіса аналогічну свободу. Чотири з п'яти пострілів "вердібланкос" пройшли з меж штрафного.

Двічі гості стріляли з правого краю штрафного (повз дальню й ближню стійки), а Вілліан Жозе отримав закидання від Іско й розстрілював тер Штегена з восьми метрів. Марк-Андре врятував. Крім того, у андалусійців був кутовий, подачу з якого на лінії воротарського замикав Бартра (невдало).

Відіграти бодай один м'яч підопічні Мануеля Пеллегріні до перерви так і не змогли. До того ж, травму отримав голкіпер Руй Сілва. Його замінив Франсіско Вієтес, який востаннє ставав у ворота аж у грудні 2021 року.

Що найбільш прикро, Бетісу не вдалося налаштуватись на другий тайм. Барселона остаточно захопила контроль над грою, нічого не дозволяючи супернику, хоча моментів довгий час не виникало. До 60-х хвилин пригадується тільки гол Феліша, який не зарахували через офсайд.

А потім забив Торрес. Прямо перед своєю заміною Ферран наважився на прямий постріл зі стандарту, поціливши у праву дев'ятку – 3:0! Таким чином, він зняв "прокляття Мессі". Попередні 49 ударів зі штрафних не завершувались взяттям воріт, а останнім автором подібного гола був сеньйор Ліонель. Це сталося на "Месталь"ї 2 травня 2021 року.

Після цього гра де-факто було закрита. Бетіс майже не брикався, а Барса досить швидко провела четвертий гол. Рафінья, який вийшов на 64-й хвилині, вже на 66-й прийняв пас від Лєвандовскі на дузі штрафного – і вколотив його під ближню стійку. 4:0! Схоже, заміна голкіпера таки далася взнаки.

Добити ж нещасних андалусійців зміг Канселу, який прийняв передачу від Роберта, двічі переграв Міранду в штрафному та пробив у дальній кут. 5:0! Таким чином, вперше у ХХІ столітті два португальці відзначились за Барсу в матчі Ла Ліги. Гол Жоау виявився останнім у зустрічі.

Як мінімум до вечора Барселона залишиться на вершині турнірної таблиці.