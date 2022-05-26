Роберт Левандовски в скором времени может присоединиться к Барселоне, желающей усилить им свою атаку. В то же время Бавария следит за двумя представителями "блаугранас".

Бавария готова продать Левандовски в Барселону при двух условиях

Как утверждает Mundo Deportivo , кроме Фрэнки де Йонга, мюнхенцев еще интересует Гави. Сейчас каталонцы не могут найти общий язык с 17-летним хавбеком по продлению контракта, который будет действовать еще год. Если сторонам не удастся договориться, то в ситуацию точно включится Бавария.

Сейчас же германский гранд готов выложить за Гави 50 млн евро. За игроком также следят Ливерпуль и ПСЖ, но в борьбу пока не вступали.

В этом сезоне полузащитник стал одним из открытий: провел 47 поединков за Барселону, а также успел сыграть 6 матчей за сборную Испании.

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