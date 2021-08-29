Барселона шокировала Хетафе уже на второй минуте матча. Клеман Лангле пасом с центра поля нашел Мемфиса Депая, который переправил круголого на Жорди Альбу на левом фланге. Тот, протянув мяч почти до линии ворот, зряче прострелил в штрафную соперника. Мартин Брейтвейт пытался пяткой замкнуть сферу в сетку, однако мяч пролетел мимо прямо на ногу Серхи Роберто. Промахнуться в такой ситуации было практически невозможно.

Каталонцы не сбавляли темп и продолжили нагнетать на ворота соперника, однако защита Хетафе, оправившись от быстрого гола, не позволялf "блаугранас" наносить удары. Попытки гостей огрызаться увенчались успехом на 20-й минуте: Сандро Рамирес прошелся катком по обороне Барсы, обыгрался с Карлесом Аленьей и низом пробил мимо тер Штегена.

Всего 10 минут понадобилось хозяевам чтобы снова выйти вперед. Фрэнки де Йонг почти с центра поля отдал ювелирную передачу на Депая точно на линию штрафной. Мемфис, мастерски обыграв защитника, попал в ближний угол ворот.

В конце тайма чуть не случилась трагедия... Во время атаки Хетафе тер Штеген среагировал на дальний выстрел Арамбарри, выбив мяч перед собой. Энес Унал, пытаясь добить сферу, врезался немецкому киперу в голову, отправив последнего в нокдаун. В конце концов все завершилось хорошо и врачи смогли вернуть в игру Марка-Андре.

Якуб Янкто после перерыва попытался проверить вратаря Барселоны, мощно пробив в ближний угол – тер Штеген в падении не без проблем переправил кожаного на угловой. Интересно, что Антуан Гризманн, который вышел с первых минут, практически не принимал участия в матче – его свидание с мячом можно было пересчитать по пальцам.

Аленья на 55-й минуте потерял сумасшедший шанс сравнять: после сольного прохода Унала, который в окружении нескольких игроков умудрился отдать в район одиннадцатиметровой отметки, Карлес не сумел пробить в уже пустые ворота – Эмерсон успел выбить мяч в момент, когда полузащитник Хетафе готовился к удару. Впоследствии Максимович опасно пробивал по центру из-за пределов штрафной – тер Штеген вовремя среагировал, а после выстрела Арамбарри круглый просвистел над перекладиной. Барселона в свою очередь почти не угрожала воротам Давида Сориа.

На последнюю 15-минутку Куман выпустил 17-летнего Гави, для которого этот поединок стал дебютным за главную команду "блаугранас". Молодой полузащитник несколько раз мог угрожать воротам Хетафе, но побоялся брать инициативу на себя и отдавал на партнеров.

В конце матча Барселона со штрафного разыграла домашнюю заготовку и забила, но положение вне игры не разрешило увеличить счет. Почти сразу Депай в падении пытался пяткой замкнуть навес от партнера, но отправил сферу выше ворот.

Победа позволила каталонцам набрать 7 пунктов и подняться на четвертую строчку турнирной таблицы Ла Лиги, Хетафе остался восемнадцатым.

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