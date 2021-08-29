У поєдинку 3-го туру Ла Ліги каталонці на власному полі дотисли мадридців. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Барселона шокувала Хетафе вже на другій хвилині матчу. Клеман Лангле пасом з центра поля знайшов Мемфіса Депая, який переправив круглого на Жорді Альбу на лівому фланзі. Той, протягнувши м'яч майже до лінії воріт, зряче прострілив у штрафний майданчик суперника. Мартін Брейтвейт намагався п'ятою замкнути сферу у сітку, однак м'яч пролетів повз нього прямісінько на ногу Серхі Роберто. Не влучити у ворота було практично неможливо.

Каталонці не збавляли темп і продовжили нагнітати на ворота суперника, однак захист Хетафе, оговтавшись від швидкого гола, не дозволяв "блаугранас" завдавати ударів. Намагання гостей огризатись увінчались успіхом на 20-й хвилині: Сандро Рамірес пройшовся катком по обороні Барси, обігрався з Карлесом Аленьєю і низом пробив повз тер Штегена, забивше перший гол Хетафе у сезоні.

Всього 10 хвилин знадобилось господарям аби знову вийти вперед. Френкі де Йонг майже з центра поля віддав ювелірну передачу на Депая точнісінько на лінію штрафного майданчика. Мемфіс, майстерно обігравши захисника, поцілив у ближній кут воріт.

Наприкінці тайму мало не сталось трагедії... Під час атаки Хетафе тер Штеген зреагував на дальній постріл Арамбаррі, вибивши м'яч перед собою. Енес Унал, намагаючись добити сферу, врізався німецькому кіперу в голову, відправивши останнього у нокдаун. Зрештою все завершилось добре і лікарі змогли повернути у гру Марка-Андре.

Якуб Янкто по перерві спробував перевірити воротаря Барселони, потужно пробивши у ближній кут – тер Штеген у падінні не без проблем переправив шкіряного на кутовий. Цікаво, що Антуан Грізманн, який вийшов з перших хвилин, практично не брав участі у матчі – його побачення з м'ячем можна було порахувати на пальцях.

Аленья на 55-й хвилині втратив божевільний шанс зрівняти: після сольного проходу Унала, який в оточенні кількох гравців примудрився віддати в район одинадцятиметрової позначки, Карлес не зумів пробити у вже порожні ворота – Емерсон встиг вибити м'яч у момент, коли півзахисник Хетафе готувався до удару. Згодом Максімовіч небезпечно пробивав по центру з-за меж штрафного – тер Штеген вчасно зреагував, а після пострілу Арамбаррі круглий просвистів над поперечиною. Барселона, натомість, майже не загрожувала воротам Давіда Соріа.

На останню 15-хвилинку Куман випустив 17-річного Гаві, для якого цей поєдинок став дебютним за головну команду "блаугранас". Молодий півзахисник кілька разів міг загрожувати воротам Хетафе, але побоявся брати ініціативу на себе і відпасовував на партнерів.

Наприкінці матчу Барселона зі штрафного розіграла домашню заготовку і забила, але положення поза грою не дозволило збільшити рахунок. Майже одразу Депай у падінні намагався пятою замкнути навіс від партнера, але спрямував сферу вище воріт.

Перемога дозволила каталонцям набрати 7 пунктів і піднятись на четверту сходинку турнірної таблиці Ла Ліги, Хетафе залишився вісімнадцятим.

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