Барселона сыграет с Бока Хуниорс в матче за Кубок Гампера: Месси против Тевеса на Камп Ноу

Сегодня, 15 августа, Барселона примет на Камп Ноу аргентинский Бока Хуниорс в рамках Кубка Гампера-2018.

Матч Барселона – Бока Хуниорс начнется в 19:15 по киевскому времени. Перед игрой каталонский клуб будет представляет собственным фанатам обновленную команду с летними новичками. Видаль, Малком, Ленгле и Артур впервые сыграют на легендарном Камп Ноу.

"Говорил боссам, что Чигринский не для Барселоны", – агент, открывший Месси, о феномене Гвардиолы

Интересно, что в 1999 году Барселона и Бока уже встречались на Кубке Гамера и тогда аргентинцы потерпели одно из самых крупных поражений в своей истории – 9:1. После той игры голкипер клуба из Буэнос-Айреса Уго Орландо Гатти заявил, что был лучшим игроком в составе своей команды.

Самая большая звезда современной Бока Хуниорс Карлос Тевес не может дождаться дуэли с Месси: "Играть против Лео или для него – всегда большое счастье".

На Камп Ноу Боку будут поддерживать несколько тысяч аргентинских болельщиков, которые уже пленили столицу Каталонии.