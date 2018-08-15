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Барселона сыграет с Бока Хуниорс в матче за Кубок Гампера: Месси против Тевеса на Камп Ноу

17:08 68 Читати українською
Барселона сыграет с Бока Хуниорс в матче за Кубок Гампера: Месси против Тевеса на Камп Ноу
Новички Барсы будут представлены на Камп Ноу

Сегодня, 15 августа, Барселона примет на Камп Ноу аргентинский Бока Хуниорс в рамках Кубка Гампера-2018.

Матч Барселона – Бока Хуниорс начнется в 19:15 по киевскому времени. Перед игрой каталонский клуб будет представляет собственным фанатам обновленную команду с летними новичками. Видаль, Малком, Ленгле и Артур впервые сыграют на легендарном Камп Ноу.

"Говорил боссам, что Чигринский не для Барселоны", – агент, открывший Месси, о феномене Гвардиолы

Интересно, что в 1999 году Барселона и Бока уже встречались на Кубке Гамера и тогда аргентинцы потерпели одно из самых крупных поражений в своей истории – 9:1. После той игры голкипер клуба из Буэнос-Айреса Уго Орландо Гатти заявил, что был лучшим игроком в составе своей команды.

Самая большая звезда современной Бока Хуниорс Карлос Тевес не может дождаться дуэли с Месси: "Играть против Лео или для него – всегда большое счастье".

На Камп Ноу Боку будут поддерживать несколько тысяч аргентинских болельщиков, которые уже пленили столицу Каталонии.

Теги
Барселона Барселона Испания Кубок Гампера Бока Хуниорс Бока Хуниорс
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