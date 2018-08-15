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Барселона зіграє з Бока Хуніорс у матчі за Кубок Гампера: Мессі проти Тевеса на Камп Ноу

17:03 1005 Читать на русском
Барселона зіграє з Бока Хуніорс у матчі за Кубок Гампера: Мессі проти Тевеса на Камп Ноу
Новачки Барси будуть представлені на Камп Ноу

Сьогодні, 15 серпня, Барселона прийме на Камп Ноу аргентинський Бока Хуніорс в рамках Кубка Гампера-2018.

Матч Барселона – Бока Хуніорс розпочнеться о 19:15 за київським часом. Перед грою каталонський клуб презентує власним фанам оновлену команду з літніми новачками. Відаль, Малком, Ленгле та Артур вперше зіграють на легендарному Камп Ноу.

"Казав босам, що Чигринський не для Барселони", – агент, який відкрив Мессі, про феномен Гвардіоли

Цікаво, що у 1999 році Барселона та Бока вже зустрічались на Кубку Гамера і тоді аргентинці зазнали однієї з найбільших поразок у своїй історії – 9:1. Після тієї гри голкіпер клубу з Буенос-Айреса Уго Орландо Гатті заявив, що був найкращим гравцем у складі своєї команди.

Найбільша зірка сучасної Боки Карлос Тевес не може дочекатись дуелі з Мессі: "Грати проти Лео або для нього – завжди велике щастя".

На Камп Ноу Боку підтримуватимуть декілька тисяч аргентинських фанів, які вже полонили столицю Каталонії.

Теги
Іспанія Барселона Барселона Кубок Гампера Бока Хуніорс Бока Хуніорс
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