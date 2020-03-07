Тер Штеген ставит ультиматум Барселоне – на голкипера претендуют европейские гранды

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген не против подписать новый контракт с клубом, но выдвигает клубу свои требования.

В пятницу, 6 марта, агент немецкого голкипера разговаривал с Эриком Абидалем – техническим секретарем Барселоны. Предметом переговоров было, в частности, будущее 27-летнего тер Штегена на Камп Ноу.

Бавария и Ювентус поборются за тер Штегена

Недавно в испанских СМИ появилась информация о возможном уходе вратаря сборной Германии, на которого уже нацелились Бавария и Ювентус. Одной из причин называли якобы не лучшие отношения тер Штегена с Лионелем Месси (на одной из тренировок едва не дошло до драки). Впрочем, Марк-Андре готов подписать новый контракт с Барселоной, ведь чувствует себя достаточно счастливым в клубе, сообщает Mundo Deportivo.

Тер Штеген строит дом в Кастельдефельсе (пригород Барселоны, в котором живут почти все игроки "сине-гранатовых"). Немец доволен жизнью в Каталонии, но считает, что должен получать зарплату наравне с ведущими голкиперами мира. Именно повышение зарплаты является главным условием при заключении нового контракта. По неофициальной информации, тер Штеген зарабатывает неполных 100 тысяч евро в неделю – это вдвое меньше, чем, например, Усман Дембеле и Иван Ракитич.

Марк-Андре перебрался в Барселону в 2014 году из Боруссии М за 12 млн евро. В составе "блаугранас" выиграл Лигу чемпионов, 4 раза стал победителем чемпионата и Кубка Испании. В сезоне 2019/20 провел 33 матча во всех турнирах, пропустил 34 гола. Действующее соглашение тер Штегена рассчитано до лета 2022 года.

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