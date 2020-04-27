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Барселона стремится переманить вице-капитана ПСЖ

27 апреля 23:35 31 Читати українською
Барселона стремится переманить вице-капитана ПСЖ
Маркиньос / Getty images

Защитник французского ПСЖ и сборной Бразилии Маркиньос попал в сферу интересов Барселоны.

Каталонский клуб уже очень давно следит за бразильцем и летом снова попытается выкупить его у ПСЖ, сообщает Tribal Football со ссылкой Le 10 Sport. По информации источника, Барселона не просто возобновила свой давний интерес к вице-капитану ПСЖ, но и уже начала переговоры о возможности перехода.

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Отмечается, что "сине-гранатовые" готовы заплатить за Маркиньоса не больше 40 миллионов евро, в то время как его рыночная стоимость составляет около 50 млн. К тому же только в январе бразилец подписал с парижанами новый контракт до 2024-го года.

К слову, 25-летний защитник в нынешнем сезоне провел за ПСЖ 32 матча во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и одну результативную передачу.

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Теги
Барселона Барселона Испания Маркиньос Маркиньос ПСЖ ПСЖ
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