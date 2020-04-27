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Барселона прагне переманити віце-капітана ПСЖ

27 квітня 23:35 511 Читать на русском
Барселона прагне переманити віце-капітана ПСЖ
Маркіньйос / Getty images

Оборонець французького Парі Сен-Жермен і збірної Бразилії Маркіньйос потрапив до сфери зацікавлень Барселони.

Каталонський клуб вже дуже давно стежить за бразильцем і влітку знову спробує викупити його в ПСЖ, повідомляє Tribal Football з посиланням Le 10 Sport. За інформацією джерела, Барселона не просто відновила свій давній інтерес до віце-капітана ПСЖ, а й уже розпочала переговори щодо можливості переходу.

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Зазначається, що "синьо-гранатові" готові заплатити за Маркіньйоса не більш 40 мільйонів євро, у той час як його ринкова вартість становить близько 50 мільйонів. До того ж лише в січні бразилець підписав з парижанами новий контракт до 2024-го року.

До слова, 25-річний захисник у нинішньому сезоні провів за ПСЖ 32 матчі в усіх турнірах, в яких записав у свій актив чотири голи та одну результативну передачу.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія ПСЖ ПСЖ Маркіньйос Маркіньйос
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