Кубок Испании, 1/16 финала

Балеарес – Сельта – 2:1

Голы: Мартинес, 17, 76 – Мендес, 67

Вальядолид – Бетис – 0:3

Голы: Карвалью, 24, Фекир, 27, Иглесиас, 50

Мирандес – Райо Вальекано – 0:1

Гол: Мартин, 67

Линарес – Барселона – 1:2

Голы: Диас, 19 – Дембеле, 63, Жутгла, 69

Голкипер Валенсии упал на колени перед пенальти – курьез из Кубка Испании

Барселона получила холодный душ на старте встречи со скоромным Линаресом. Хозяева смогли быстро открыть счет во встрече. Очевидно, что каталонцы после этого отобрали инициативу в матче, но до перерыва счет не изменился.

Хави на второй тайм выпустил Пике, де Йонга и Дембеле, и последнему удалось выровнять счет на табло. Француз не без ошибки голкипера поразил дальний угол ворот.

22-летний полузащитник Барсы Ферран Жутгла все же дожал соперника и вывел Барсу в 1/8 финала Кубка Испании.

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