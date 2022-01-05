Барселона совершила камбек в Кубке Испании, фиаско Сельты и разгромная победа Бетиса
Состоялись очередные поединки 1/16 финала Кубка Испании. Читайте отчет матчей на Футбол 24.
Кубок Испании, 1/16 финала
Балеарес – Сельта – 2:1
Голы: Мартинес, 17, 76 – Мендес, 67
Вальядолид – Бетис – 0:3
Голы: Карвалью, 24, Фекир, 27, Иглесиас, 50
Мирандес – Райо Вальекано – 0:1
Гол: Мартин, 67
Линарес – Барселона – 1:2
Голы: Диас, 19 – Дембеле, 63, Жутгла, 69
Голкипер Валенсии упал на колени перед пенальти – курьез из Кубка Испании
Барселона получила холодный душ на старте встречи со скоромным Линаресом. Хозяева смогли быстро открыть счет во встрече. Очевидно, что каталонцы после этого отобрали инициативу в матче, но до перерыва счет не изменился.
Хави на второй тайм выпустил Пике, де Йонга и Дембеле, и последнему удалось выровнять счет на табло. Француз не без ошибки голкипера поразил дальний угол ворот.
22-летний полузащитник Барсы Ферран Жутгла все же дожал соперника и вывел Барсу в 1/8 финала Кубка Испании.
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