Кубок Испании, 1/16 финала

Картахена – Валенсия – 1:2

Голы: Ортуно, 75 (пен.) – Солер, 35, Черышев, 90+3

Леганес – Реал Сосьедад – 2:3

Голы: Муньос, 60, 70 – Исаак, 8, Оярсабаль, 43, 74

Эйбар – Мальорка – 1:2

Голы: Бланко Лещук, 45 – Гайя, 68, Анхель, 82

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Валенсия на последних минутах смогла дожать Картахену. Хозяева достойно сражались против именитых "летучих мышей", но россиянин Черышев перед финальным свистком принес победу Валенсии.

Леганес и Реал Сосьедад устроили настоящее шоу для болельщиков. Напряженный поединок с 5-ю голами завершился минимальной победой басков.

Бывший форвард Шахтера и Карпат Густаво Бланко Лещук вывел вперед Эйбар в противостоянии с Мальоркой. Однако гости не собирались сдаваться и после перерыва выровняли положение, а ближе к завершению встречи организовали победный гол.

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