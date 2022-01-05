Кубок Испании: гол экс-форварда Шахтера не спас Эйбар от вылета, Реал Сосьедад перестрелял Леганес
Состоялись поединки 1/16 финала Кубка Испании. Читайте отчет матчей на Футбол 24.
Кубок Испании, 1/16 финала
Картахена – Валенсия – 1:2
Голы: Ортуно, 75 (пен.) – Солер, 35, Черышев, 90+3
Леганес – Реал Сосьедад – 2:3
Голы: Муньос, 60, 70 – Исаак, 8, Оярсабаль, 43, 74
Эйбар – Мальорка – 1:2
Голы: Бланко Лещук, 45 – Гайя, 68, Анхель, 82
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Валенсия на последних минутах смогла дожать Картахену. Хозяева достойно сражались против именитых "летучих мышей", но россиянин Черышев перед финальным свистком принес победу Валенсии.
Леганес и Реал Сосьедад устроили настоящее шоу для болельщиков. Напряженный поединок с 5-ю голами завершился минимальной победой басков.
Бывший форвард Шахтера и Карпат Густаво Бланко Лещук вывел вперед Эйбар в противостоянии с Мальоркой. Однако гости не собирались сдаваться и после перерыва выровняли положение, а ближе к завершению встречи организовали победный гол.
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