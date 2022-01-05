Кубок Іспанії, 1/16 фіналу

Балеарес – Сельта – 2:1

Голи: Мартінес, 17, 76 – Мендес, 67

Вальядолід – Бетіс – 0:3

Голи: Карвалью, 24, Фекір, 27, Іглесіас, 50

Мірандес – Райо Вальєкано – 0:1

Гол: Мартін, 67

Лінарес – Барселона – 1:2

Голи: Діас, 19 – Дембеле, 63, Жутгла, 69

Голкіпер Валенсії став на коліна перед пенальті – курйоз з Кубка Іспанії

Барселона отримала холодний душ на старті зустрічі зі скоромним Лінаресом. Скромні господарі зуміли швидко відкрити рахунок у зустрічі. Очевидно, що каталонці після цього відібрали ініціативу у матчі, але до перерви рахунок не змінився.

Хаві на другий тайм випустив Піке, де Йонга та Дембеле, і саме останньому вдалось вирівняти рахунок на табло. Француз не без помилки голкіпера поцілив у дальній кут воріт.

22-річний півзахисник Барси Ферран Жутгла все ж дотиснув суперника та вивів в 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

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