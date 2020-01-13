Барселона сообщила Вальверде о намерении расторгнуть контракт, – СМИ

Похоже, Эрнесто Вальверде еще недолго продержится в тренерском кресле каталонского гранда.

Боссы Барселоны на встрече с главным тренером клуба сообщили Эрнесто Вальверде, что планируют расторгнуть с ним контракт, сообщают Catalunya Radio и Onda Cero.

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Окончательно о решении будет объявлено после решения всех спорных и бюрократических вопросов с агентом 55-летнего специалиста.

Напомним, недавно Барселона не смогла обыграть Атлетико (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании, что и потенциально могло и стать катализатором для немедленного разрыва контракта с Вальверде.

Напомним, испанский наставник возглавляет "блаугранас" с лета 2017 года.

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