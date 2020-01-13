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Барселона повідомила Вальверде про намір розірвати контракт, – ЗМІ

13 січня 18:55 1466 Читать на русском
Барселона повідомила Вальверде про намір розірвати контракт, – ЗМІ
Жозеп-Марія Бартомеу та Ернесто Вальверде / Фото ФК Барселона

Схоже, Ернесто Вальверде ще недовго протримається у тренерському кріслі каталонського гранда.

Боси Барселони на зустрічі з головним тренером клубу повідомили Ернесто Вальверде, що планують розірвати з ним контракт, повідомляють Catalunya Radio та Onda Cero.

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Остаточно про рішення буде оголошено після вирішення усіх спірних та бюрократичних питань з агентом 55-річного фахівця.

Нагадаємо, нещодавно Барселона не змогла обіграти Атлетіко (2:3) у півфіналі Суперкубка Іспанії, що і потенційно могло і стати каталізатором для негайного розриву контракту з Вальверде.

Нагадаємо, іспанський наставник очолює "блаугранас" з літа 2017-го.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Головне Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Жозеп-Марія Бартомеу
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