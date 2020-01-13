Аллегри пополнил список претендентов на тренерское кресло Барселоны

Руководство Барселоны продолжает поиск тренера, который может заменить Эрнесто Вальверде.

Среди потенциальных целей каталонского клуба оказался и Массимилиано Аллегри, сообщает Mundo Deportivo.

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Человек из окружения итальянского специалиста предложил его услуги Барселоне. Экс-наставник Ювентуса и Милана знает о шатком положении Вальверде и готов принять команду, если боссы "блаугранас" все же решатся на замену тренера. Барса тоже не против сотрудничества с Аллегри, поэтому приход Макса на Камп Ноу выглядит вполне вероятным.

Напомним, Массимилиано Аллегри возглавлял Ювентус с 2014 по 2019 гг. и пять раз подряд приводил туринский клуб к чемпионству. Кроме того, со "Старой синьоры" он завоевал четыре Кубка Италии и два Суперкубка Италии.

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