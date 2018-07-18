Барселона сообщила о рекордном доходе в прошлом сезоне

Каталонский клуб солидно увеличил свои доходы и уверенно идет к отметке в 1 миллиард евро.

В сезоне 2017/18 Барселона заработала 914 миллионов евро – рекордный доход в истории клуба, сообщает официальный сайт каталонцев.

Прирост дохода по сравнению с сезоном-2016/17, когда Барселона задекларировала 708 миллионов, составил 29% – 206 миллионов евро.

Совет директоров клуба положительно оценил динамику и подтвердил, что выполняется стратегический план – размер дохода в 2021 году должен составлять 1 миллиард евро.

Вместе с тем следует отметить, что расходы в прошлом сезоне были зафиксированы в размере 882 миллиона евро, а потому в прибылях Барселоны фигурируют значительно более скромные цифры. Операционная прибыль – 32 миллиона, а чистая – 13 миллионов европейской валюты.

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