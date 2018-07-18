Барселона повідомила про рекордний дохід в попередньому сезоні

Каталонський клуб солідно збільшив свої доходи і впевнено прямує до позначки 1 мільярд євро.

У сезоні-2017/18 Барселона заробила 914 мільйонів євро – рекордний дохід в історії клубу, повідомляє офіційний сайт каталонців.

Приріст доходу у порівнянні з сезоном-2016/17, коли на рахунок Барселони надійшло 708 мільйонів, склав 29% – 206 мільйонів євро.

Рада директорів клубу позитивно оцінила динаміку та підтвердила, що виконується стратегічний план – розмір доходу в 2021 році має складати 1 мільярд євро.

Водночас варто відзначити, що витрати в попередньому сезоні були зафіксовані в розмірі 882 мільйони євро, а тому в прибутках Барселони фігурують значно скромніші цифри. Операційний прибуток – 32 мільйони, а чистий – 13 мільйонів європейської валюти.

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