Вингер сборной Испании и Барселоны Ансу Фати может оказаться в Тоттенхэме.

После ухода Харри Кейна "шпоры" хотят усилить свою команду перспективным игроком атаки. Тоттенхэм начал переговоры с Барселоной по Ансу Фати.

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Согласно информации Mundo Deportivo, каталонцы готовы отпустить 20-летнего нападающего в аренду, но требуют от лондонцев взять на себя полностью зарплату игрока. Сам Фати не очень хотел бы покидать Барселону, однако он не доволен игровым временем, которое ему выделяет Хави. Этот фактор и подталкивает нападающего сменить клубную прописку.

Напомним, что в контракте Ансу Фати, который действует до 2027 года, прописана клаусула в 1 миллиард евро. Испанец выступает за основу Барселону с 2020 года. В активе Фати 29 голов и 10 ассистов в 122 матчах.

К слову, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия контактировала с окружением футболиста и почти договорилась о переходе.

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