Альваро Мората стал приоритетным вариантом для рулевого каталонцев Хави Эрнандеса, сообщает AS.

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Нападающий принадлежит Атлетико, но арендован Ювентусом до конца текущего сезона. 29-летнему нападающему надоело в Турине, поэтому он охотно рассмотрит возвращение на родину. Барселона может легко договориться с Атлетико благодаря Антуану Гризманну. Француз выступает за "матрасников" на правах аренды, а сумма выкупа составляет 40 млн – столько же у Мораты. Вероятен вариант равноценного обмена между испанскими грандами. Хави уже поговорил с Альваро и получил устное согласие на зимний переход. Форвард даже готов к существенному уменьшению зарплаты, которая в Ювентусе составляет 10 млн евро в год.

Напомним, Мората воспитывался в структуре мадридского Реала. Впрочем, ни причастность к принципиальному сопернику, ни репутация "убийцы голевых моментов" не пугают Хави. В текущем сезоне испанец отыграл за Ювентус 23 матча, в которых оформил 7 голов и 3 ассиста.

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