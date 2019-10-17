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Барселона погодилася змінити дату Ель Класіко проти Реала

15:14 896 Читать на русском
Барселона погодилася змінити дату Ель Класіко проти Реала
Марсело, Мессі, Каземіро / EFE

Легендарне Ель Класіко між Барселоною і мадридським Реалом, вочевидь, не відбудеться 26 жовтня, як планувалося раніше.

 

Барселона направила Ла Лізі свої міркування щодо проведення першого в сезоні Ель Класіко, повідомляє Marca.

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Керівництво "блаугранас" відмовилося зіграти поєдинок 10-го туру на мадридському Сантьяго Бернабеу. Натомість каталонці не проти переносу матчу на пізніший термін. Якщо функціонери вирішать перенести зустріч, то вона найімовірніше відбудеться 18 грудня. Остаточне рішення щодо долі поєдинку очікується в четвер-п'ятницю.

Відзначимо, що проведення матчу Барселона – Реал Мадрид опинилося під загрозою після спалаху масових протестів прихильників незалежності Каталонії. Вони, зокрема, блокують транспортну інфраструктуру регіону, а в день Ель Класіко готують масштабну маніфестацію.

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