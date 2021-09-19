Каталонський клуб за рік планує знову вийти на ринок за найкращими футболістами.

Барселона зараз страждає через фінансові проблеми, однак вже наступного літа спробує підсилити склад зірками першої величини. За інформацією Mundo Deportivo, у сфері інтересів клубу: Ерлінг Холанд, Поль Погба та Дані Ольмо.

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Трансфер Ольмо – це місія. Каталонці намагалися повернути свого вихованця раніше, але не мали грошей, щоб викупити Дані з Лейпцига. Великий плюс у тому, що Ольмо не вимагатиме великої зарплатні, адже мріє повернутися в рідний клуб.

Трансфер Холанда – це мрія. Барселона розуміє, що за норвежця доведеться боротися зі всіма топ-клубами світу. Однак "блаугранас" зберігають оптимізм. Принаймні не доведеться торгуватися з Дортмундом, адже з наступного літа в контракті Ерлінга з'являється 90-мільйонна клаусула.

Трансфер Погба – це можливість. У Поля через рік завершується контракт з Манчестер Юнайтед, і сторони поки що не домовилися про продовження співпраці. Барселона спробує переманити француза в статусі вільного агента. Лапорта нібито вже розпочав переговори з Погба.

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