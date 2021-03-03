Барселона – Севилья: онлайн-трансляция ответного матча полуфинала Кубка Испании
21:57 - Читати українською
Барселона в рамках ответного матча полуфинала Кубка Короля принимает Севилью. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
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Ответный матч 1/2 финала Кубка Испании Барселона – Севилья начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция поединка доступна на "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Первый матч завершился победой андалусийцев со счётом 2:0.
Стартовые составы
Барселона:
Севилья:
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