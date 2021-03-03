Барселона – Севілья: онлайн-трансляція матчу-відповіді півфіналу Кубка Іспанії
21:57 - Читать на русском
Барселона в рамках матчу-відповіді півфіналу Кубка Короля приймає Севілью. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
60' live
Матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка Іспанії Барселона – Севілья розпочався о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція поєдинка доступна на "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Перший матч завершився перемогою андалусійців з рахунком 2:0.
Стартові склади
Барселона:
Севілья:
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