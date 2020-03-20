"Он способен изменить ситуацию в отсутствие Месси": Ривалдо стал на защиту Гризманна

Бывший нападающий Барселоны Ривалдо поделился мнением относительно звезды каталонцев Антуана Гризманна.

"Многие фанаты Барселоны ожидали большего от Антуана Гризманна, особенно с началом аренды Коутинью и травмами Суареса и Дембеле.

Барселона определилась с будущим Сетьена

Но я не думаю, что пришло время продавать игрока. Чемпион мира, который хорошо подходит для испанского футбола после своего пребывания в Атлетико должен иметь большее влияние на Камп Ноу.

Но Гризманн по-прежнему способен изменить ситуацию, особенно в отсутствие Лионеля Месси. Поэтому мы должны подождать и посмотреть, сможет ли он адаптироваться к системе Барселоны. У Гризманна есть все шансы добиться успеха в клубе", – поделился Ривалдо в комментарии Betfair.

Напомним, Гризманн провел 37 матчей за Барселону в текущем сезоне, записав в свой актив 14 голов и 4 ассиста.

"Проводить матч Аталанта – Валенсия было безумием!": когда футбол вернется в Европу – неутешительный прогноз