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"Он способен изменить ситуацию в отсутствие Месси": Ривалдо стал на защиту Гризманна

16:38 16 Читати українською
"Он способен изменить ситуацию в отсутствие Месси": Ривалдо стал на защиту Гризманна
Антуан Гризманн / Marca

Бывший нападающий Барселоны Ривалдо поделился мнением относительно звезды каталонцев Антуана Гризманна.

"Многие фанаты Барселоны ожидали большего от Антуана Гризманна, особенно с началом аренды Коутинью и травмами Суареса и Дембеле.

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Но я не думаю, что пришло время продавать игрока. Чемпион мира, который хорошо подходит для испанского футбола после своего пребывания в Атлетико должен иметь большее влияние на Камп Ноу.

Но Гризманн по-прежнему способен изменить ситуацию, особенно в отсутствие Лионеля Месси. Поэтому мы должны подождать и посмотреть, сможет ли он адаптироваться к системе Барселоны. У Гризманна есть все шансы добиться успеха в клубе", – поделился Ривалдо в комментарии Betfair.

Напомним, Гризманн провел 37 матчей за Барселону в текущем сезоне, записав в свой актив 14 голов и 4 ассиста.

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Лионель Месси Лионель Месси Антуан Гризманн Антуан Гризманн Барселона Барселона Испания Ривалдо
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