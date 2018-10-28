Барселона зробила офіційну заяву щодо можливого трансферу Неймара

Віце-президент Барселони Жорді Кардонер прокоментував на каталонському радіо чутки про можливе повернення Неймара, який перебрався у Парі Сен-Жермен влітку 2017 року.

"Керівництво Барселони ніколи не розглядало можливості повернення Неймара. Зараз на це питання дуже складно дати конкретну відповідь, адже ніхто реально не оцінював такий варіант розвитку подій", – сказав Кардонер.

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Крім цього, віце-президент Барселони зазначив, що ситуація Неймара суттєво відрізняється від тих випадків, коли каталонський клуб повертав своїх колишніх гравців.

"Неймар сам прийняв рішення покинути наш клуб. Це не той випадок, коли ми хочемо повернути футболіста, у якого раніше не повірили. Якщо він реально висловить бажання повернутись, то керівництво клубу обговорить цю перспективу", – додав Кардонер.

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