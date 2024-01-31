У перенесеному поєдинку 20-го туру чемпіонату Іспанії Осасуна на виїзді поступилась Барселоні (0:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Барселона після прикрої поразки Вільяреалу у минулому турі (3:5 – вирішальні голи "блаугранас" пропустили на 99-й і 102-й хвилинах) планувала взяти реванш у матчі з Осасуною. Команді був необхідний ковток свіжого повітря на фоні звістки про відхід Хаві наприкінці сезону. Своєю чергою памплонці були не проти скористатись кризою в каталонському клубі і поповнити очковий багаж.

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Поєдинок для Барселони розпочався не найкращим чином – Ферран Торрес вже на перших хвилинах зазнав травми і змушений був покинути поле.

Ferran Torres in tears as he's forced to leave the pitch with an apparent leg injury just six minutes into Barcelona's match vs. Osasuna pic.twitter.com/CjUGMwS3mx — ESPN FC (@ESPNFC) January 31, 2024

Гості одразу віддали м'яч супернику, розраховуючи на стрімкі контратаки і стандарти. Однак атакувальні потуги каталонців були далекими від ідеалу: за весь тайм можна згадати лише два моменти у Кунде і обидва рази після навісу з кутового – Жюль був близький до успіху, але спрямовував сферу над поперечиною. Мала свій шанс і Осасуна – Будімір незадового до перерви намагався замкнути подачу зі стандарту, однак м'яч пройшов повз стійку.

Після відпочинку Гюндоган не дотягнувся до закидання Кунде на дальню стійку – могло бути вибухово. За мить Хаві прибрав Лопеса, якого випускав на заміну Торресу і Роке у першій же своїй атаці вивів Барселону вперед – Канселу навісив з лівого флангу і Вітор головою спрямував м'яч повз кіпера.

За трохи Осасуна залишилась у меншості – Унаї Гарсія отримав безглузду другу картку в центрі поля і значно погіршив шанси своєї команди на позитивний результат.

На 75-й хвилині не пощастило вже гостям: спочатку стійка стала на заваді удару Рауля Гарсії, а за мить постріл Монкайоли відбив Пенья. Через 5 хвилин свій гол забив і Роберт Лєвандовскі, але арбітр угледів офсайд. Зрештою, все завершилось мінімальною перемогою, яка принесла Барселоні 47 очок і підняла на третю сходинку турнірної таблиці Ла Ліги. Осасуна з 26-ма пунктами залишилась дванадцятою.

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