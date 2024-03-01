Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби еще не знает, где будет работать в следующем сезоне.

Летом Барселона и Ливерпуль останутся без тренеров, ведь Хави и Юрген Клопп объявили об уходе со своих должностей. В оба клуба активно сватают итальянского специалиста Роберто Де Дзерби.

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"Сейчас я думаю только о Брайтоне. Я ничего не решил, у меня здесь контракт. Хочется как можно лучше завершить сезон с нашей молодой командой. 100-процентная концентрация на Брайтоне", – цитирует Де Дзерби издание Sport.

Де Дзерби возглавил Брайтон осенью 2022-го, а до полномасштабной войны он работал с Шахтером. В прошлом сезоне Брайтон занял 6 место в АПЛ и впервые вышел в еврокубки. В текущей кампании "чайки" идут седьмыми в АПЛ.

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