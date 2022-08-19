Захисник Жюль Кунде досі не може грати за свій новий клуб в офіційних матчах. Ба більше, Барселона ризикує втратити 23-річного француза, повідомляє GSFN з посиланням на Адріа Сольдевіла.

Барселона відпустить Депая в Ювентус безкоштовно, але знайшла несподіваний спосіб заробити

За інформацією джерела, в контракті Кунде з Барселоною є пункт, який дозволяє покинути клуб вільним агентом, якщо каталонці не зможуть зареєструвати новачка до закриття трансферного вікна. Нагадаємо, що цей перехід обійшовся у 50 мільйонів євро.

Нагадаємо, що такі ж умови висували інші новачки Барселони. Щоправда, там дедлайн був до старту сезону, і клуб зумів знайти гроші на реєстрацію. Очікується, що Кунде ще буде змушений пропустити матч 2-го туру проти Реала Сосьєдад, але до кінця місяця таки отримає дозвіл грати за "синьо-гранатових".

Циганков: стати легендою Динамо не можна "кинути" Суркіса – де поставити кому?