Барселона ризикує безкоштовно втратити новачка, за якого заплатила величезні гроші
Каталонський клуб досі не зумів знайти спосіб задовольнити вимоги Ла Ліги щодо реєстрації новачків.
Захисник Жюль Кунде досі не може грати за свій новий клуб в офіційних матчах. Ба більше, Барселона ризикує втратити 23-річного француза, повідомляє GSFN з посиланням на Адріа Сольдевіла.
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За інформацією джерела, в контракті Кунде з Барселоною є пункт, який дозволяє покинути клуб вільним агентом, якщо каталонці не зможуть зареєструвати новачка до закриття трансферного вікна. Нагадаємо, що цей перехід обійшовся у 50 мільйонів євро.
Нагадаємо, що такі ж умови висували інші новачки Барселони. Щоправда, там дедлайн був до старту сезону, і клуб зумів знайти гроші на реєстрацію. Очікується, що Кунде ще буде змушений пропустити матч 2-го туру проти Реала Сосьєдад, але до кінця місяця таки отримає дозвіл грати за "синьо-гранатових".
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