Каталонцы разбили соперника в ответном матче полуфинала Кубка Испании (3:0), а затем вспомнили насмешки в соцсетях.

Барселона – Севилья – 3:0 — видео голов и обзор матча

Две недели назад Twitter Севильи решил пошутить относительно своей доминации в Лиге Европы, которая в этом сезоне для "нервионцев" оказалась неактуальной. Почему-то для иллюстрации было выбрано бегство Мбаппе от Пике в унизительном для Барселоны матче ЛЧ против ПСЖ (1:4). Twitter "блаугранас" сразу не стал отвечать на провокацию, но вчера случилась роскошная возможность. "Футбол – это об уважении. Спокойной ночи", – публикация сразу после победы над Севильей.

Добавим, что в финале Кубка Испании Барселона встретится с победителем пары Леванте – Атлетик.

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