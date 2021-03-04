Каталонці розбили суперника у матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії (3:0), а потім пригадали кпини у соцмережах.

Барселона – Севілья – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Два тижні тому Twitter Севільї вирішив пожартувати щодо своєї домінації у Лізі Європи, яка у цьому сезоні для "нервіонців" виявилась неактуальною. Чомусь для ілюстрації була обрана втеча Мбаппе від Піке у принизливому для Барселони матчі ЛЧ проти ПСЖ (1:4). Twitter "блаугранас" відразу не став відповідати на провокацію, але вчора трапилася розкішна нагода. "Футбол – це про повагу. На добраніч", – публікація відразу після перемоги над Севільєю.

Додамо, що у фіналі Кубка Іспанії Барселона зустрінеться з переможцем пари Леванте – Атлетік.

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