"У меня с Антуаном очень хорошие отношения, в том числе за пределами спорта. Мои дочери играют с его сыновьями.

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Не говоря о том, что он дал Атлетико, я желаю ему успехов в Барселоне. Он удивительный игрок. Он не всегда играет там регулярно, но меньше 20 голов за сезон не забивает. Это серьезный показатель.

Вернется ли он в Атлетико? Мы с клубом общаемся и говорим о том, что есть позиции, которые можно укрепить. Нам нужен нападающий. Если Гризманн не придет, то придет кто-то другой. Клуб разберется, что будет лучше в плане экономики", – цитирует Симеоне AS.

Летом 2019-го Антуан не без скандала покидал Атлетико. Мадридцы обвиняли его в переговорах с Барсой за спиной руководства клуба. В итоге французский нападающий все же присоединился к каталонцам, а "матрасники" получили за игрока 120 млн евро.

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