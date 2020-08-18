Барселона вирішила запросити Кумана, оскільки Бартомеу отримав відмову від пріоритетного кандидата

В Іспанії переконані, що найближчим часом керманич збірної Нідерландів Рональд Куман підпише контракт із Барселоною, але 57-річний фахівець не був пріоритетним варіантом каталонців.

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За інформацією AS, президент клубу Жозеп Бартомеу ще до чвертьфіналу ЛЧ проти Баварії (2:8) провів переговори з Хаві Ернандесом. Проте, як минулої зими, легенда Барси вирішив залишитися в Аль Садді. Тоді, нагадаємо, команду очолив Кіке Сетьєн.

Зазначається, що Хаві не хоче приходити в Барселону, оскільки керівництво не готове задовольнити його вимоги, які необхідні для побудови проекту молодого тренера. Цікаво, що взимку Хаві обдумував пропозицію каталонців протягом трьох днів, а цього разу йому вистачило 30 хвилин телефонної розмови, щоб відмовити Бартомеу.

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