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Барселона вирішила запросити Кумана, оскільки Бартомеу отримав відмову від пріоритетного кандидата

13:56 - Читать на русском
Барселона вирішила запросити Кумана, оскільки Бартомеу отримав відмову від пріоритетного кандидата
Жозеп Бартомеу / фото: Барселона

Каталонський клуб заздалегідь почав пошуки заміни Кіке Сетьєну на посаді головного тренера.

В Іспанії переконані, що найближчим часом керманич збірної Нідерландів Рональд Куман підпише контракт із Барселоною, але 57-річний фахівець не був пріоритетним варіантом каталонців.

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За інформацією AS, президент клубу Жозеп Бартомеу ще до чвертьфіналу ЛЧ проти Баварії (2:8) провів переговори з Хаві Ернандесом. Проте, як минулої зими, легенда Барси вирішив залишитися в Аль Садді. Тоді, нагадаємо, команду очолив Кіке Сетьєн.

Зазначається, що Хаві не хоче приходити в Барселону, оскільки керівництво не готове задовольнити його вимоги, які необхідні для побудови проекту молодого тренера. Цікаво, що взимку Хаві обдумував пропозицію каталонців протягом трьох днів, а цього разу йому вистачило 30 хвилин телефонної розмови, щоб відмовити Бартомеу.

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blog_ava
Інтер – Шахтар – 5:0 – відео голів і огляд матчу
00:48
36073
Теги
Жозеп-Марія Бартомеу Рональд Рональд Куман Хаві Хаві Ернандес Барселона Барселона Іспанія
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