Барселона – Реал Сосьедад: онлайн-трансляция матча Ла Лиги
21:50 - Читати українською
В рамках 19-го тура испанской Ла Лиги Барселона принимает Реал Сосьедад. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
45' live
31’ Жорди Альба
44’ Фрэнки де Йонг
Виллиан Хосе 28’
28’ Виллиан Хосе
31’ Жорди Альба
44’ Фрэнки де Йонг
Матч 19-го тура Ла Лиги Барселона – Реал Сосьедад начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Барселона:
Реал Сосьедад:
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