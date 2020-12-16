Барселона – Реал Сосьєдад: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги
21:50 - Читать на русском
В рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги Барселона приймає Реал Сосьєдад. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
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Матч 19-го туру Ла Ліги Барселона – Реал Сосьєдад розпочався о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція доступна на "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Барселона:
Реал Сосьєдад:
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