"Прежде всего печально видеть Месси в такой ситуации. Я никогда не думал, что такое случится, когда у него менее одного года контракта с Барселоной. Команда не играет хорошо и кажется, что ему не нравится этот футбол. Лео несчастлив, потому увидим, что будет с ним в конце сезона.

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У него есть близкий друг Серхио Агуэро из Манчестер Сити, и он ранее работал с Пепом Гвардиолой в Барселоне, поэтому они знают друг друга. Определенные люди в той команде также знают Месси.

Если Месси решит покинуть Барселону и захочет поехать в другую лигу и страну, конечно, Манчестер Сити будет одним из вариантов.

Я знаю Лео, и он очень давно играет в Барселоне. Я хочу, чтобы он остался в Барсе. Пеп уже говорил об этом раньше. Он любит клуб, и я не думаю, что он уйдет. Но если он решит уйти, то, возможно, Ман Сити станет для него местом, куда он сможет поехать и наслаждаться футболом. Каждый игрок хотел бы получить опыт игры в Премьер-лиге", – сказал Сабалета для Stadium Astro.

Напомним, 33-летний Лионель хотел попрощаться с каталонцами уже летом, но руководство клуба его отпустило. По слухам, Месси сменит команду уже после завершения нынешнего сезона.

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