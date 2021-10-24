Противостояние с почти 120-летней историей. Где смотреть матч Барселона – Реал онлайн? Игру показывает MEGOGO Футбол 1 HD. Класико №247. У мадридцев на две победы больше (98:96). Это преимущество "бланкос" добыли в последних 4 поединках первенства Испании, где нанесли соперникам 3 поражения. Матч, как и онлайн-трансляция Барселона – Реал Мадрид на "Футбол 24", стартует в 17:15. Лучшая домашняя команда Примеры против оппонента, который на выезде уступает лишь сенсационной Осасуне. Мадрид отчетное дерби может вывести в лидеры. Победа каталонцев позволит обойти принципиального соперника. Интрига, как всегда, на уровне.

Динамо обов’язково переможе Барселону – варто тільки трохи почекати

Барселона: тер Штеген – Мингеса, Пике, Эрик Гарсия, Альба – Фрэнки де Йонг, Бускетс, Гави – Дест, Депай, Фати

Запасные: Нету, Пенья, Пуч, Демир, Коутиньо, Ленгле, Люк де Йонг, Агуэро, Серхи Роберто, Умтити, Нико, Бальде

Реал: Куртуа – Васкес, Милитао, Алаба, Менди – Модрич, Каземиро, Крос – Родриго, Бензема, Винисиус

Запасные: Лунин, Л. Лопес, Карвахаль, Вальехо, Начо, Асенсио, Марсело, Вальверде, Мариано, Камавинга, Бланко