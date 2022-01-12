Первое Эль Класико Хави в роли тренера. Где смотреть матч Барселона – Реал онлайн? Игру показывает MEGOGO Футбол Первый, где в 20:30 начнет свою работу предматчевая студия. Другой полуфинал Атлетико – Атлетик состоится 13 января. Поединки проходят в Саудовской Аравии. Матч, как и онлайн-трансляция Барселона – Реал Мадрид на "Футбол 24", стартует в 21:00. Хави все еще пытается вывести родную команду из кризиса, в то время как подопечные Анчелотти уверенно лидируют в чемпионате Испании. "Сливочные" триумфовали в первом Класико сезона на выезде, одолев каталонцев, которых тренировал еще Куман, со счетом 2:1. Мадридцы также выиграли 4 последние очные дуэли подряд.

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В стартовом составе Барсы дебютирует 55-миллионный Ферран Торрес, перебравшийся из Манчестер Сити. Сравнивая основу с предыдущим матчем против Гранады (1:1 в Ла Лиге), Хави сделал по одной перестановке в каждой из линий. Араухо, Фрэнки де Йонг и Ферран меняют Эрика Гарсию, Нико и Жутглу. Украинский вратарь Андрей Лунин традиционно для себя начинает только в запасе Реала. Анчелотти сменил лишь двух игроков основы после погрома Валенсии. Карвахаль и Начо – вместо Васкеса и Алабы.

Барселона: тер Штеген – Дани Алвес, Араухо, Пике, Альба – Бускетс, Фрэнки де Йонг, Гави – Ферран Торрес, Люк де Йонг, Дембеле

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Начо, Ферлан Менди – Каземиро, Кроос, Модрич – Винисиус, Бензема, Ассенсио

Запасные: Лунин, Вальехо, Марсело, Лукас Васкес, Вальверде, Себальос, Иско, Камавинга, Йович, Азар, Родриго