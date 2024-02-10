"Блаугранас" вже визначились із концепцією нової домашньої форми на сезон 2024/25 – каталонці гратимуть у комплекті, який нагадує екіпірування початку 2000-х.

Форма Барселони на сезон 2024/25 буде дуже схожою з тою, в якій "блаугранас" грали ще в сезоні 1999/2000.

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Як повідомляє fcbarcelonacollection.com, нова форма матиме лише дві широкі смуги – синю та гранатову. Логотип буде розміщений в центрі, а трохи нижче буде розміщений логотип титульного спонсора – Spotify.

Додамо, що Барселона наразі посідає третє місце в чемпіонаті Іспанії з 50 пунктами, а також продовжує участь у плей-офф Ліги чемпіонів. З Кубка Іспанії "блаугранас" вже вилетіли від Атлетіка Більбао.

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