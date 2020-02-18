Барселона разорвала контракт с компанией, которая пятнала репутацию игроков – Бартомеу готов наказать виновных

Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу рассказал о последствиях якобы спланированной кампании с критикой в адрес игроков и бывшего руководства клуба.

"Да, мы работали с компанией, которая занимается мониторингом социальных сетей, но не нанимали никого для чьей-либо дискредитации. Контракт уже расторгнут.

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Барселона никогда не заключала с кем-то контракт для того, чтобы портить репутацию других. Ни футболистов, ни бывших игроков, ни политиков, ни тренеров, ни президентов или бывших президентов. Это очевидная ложь, и мы будем защищать себя. Мы будем преследовать тех, кто за этим стоит", – приводит слова Бартомеу Marca.

Напомним, среди жертв компании назывались Жерар Пике, Лионель Месси, Карлес Пуйоль, Хави, Хосеп Гвардиола и бывший президент Барселоны Жоан Лапорта.

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