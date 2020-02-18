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Барселона цинично сорвала трансфер форварда, забившего на Камп Ноу – он уже собрал чемоданы

11:49 164 Читати українською
Барселона цинично сорвала трансфер форварда, забившего на Камп Ноу – он уже собрал чемоданы
Анхель не будет играть вместе с Месси

Нападающий Хетафе Анхель Родригес чуть не совершил роковую ошибку во время переговоров с каталонским грандом, который ищет замену Луису Суаресу.

34’ Антуан Гризманн
39’ Серхи Роберто
 
Анхель 66’
34’ Антуан Гризманн
39’ Серхи Роберто
66’ Анхель

32-летний футболист почти договорился о трансфере на Камп Ноу, но перед самым подписанием контракта Барселона дала заднюю, информирует Diario SPORT.

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Руководство каталонского клуба решило, что Анхель, которому в апреле исполнится 33, слишком стар для подобных вызовов. Однако, основной причиной сорванных переговоров стал финансовый вопрос. Барса усомнилась, что сможет выгодно перепродать его уже следующим летом, или хотя бы компенсировать потраченные средства из-за возраста форварда.

Интересно, что Хетафе уже смирился с потерей Анхеля прошлых выходных. Сам игрок даже не праздновал свой красивый гол на Камп Ноу.

К слову, похожую ситуацию этой зимой пережил экс-форвард Вильярреала Бакамбу, которого по слухам едва не снимали с самолета в Барселону.

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Теги
Барселона Барселона Хетафе Хетафе Испания Барселона - Хетафе Анхель Анхель
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