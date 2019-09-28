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Барселона розчарована Артуром через спільний відпочинок з Неймаром

09:27 488 Читать на русском
Барселона розчарована Артуром через спільний відпочинок з Неймаром
Артур / Reuters

Керівництву каталонської Барселони не сподобалось, що хавбек Артур відкрито підтримує тісні зв'язки з Неймаром.

Клуб вкрай негативно відреагував на спільні світлини Артура і Неймара під час вечірнього відпочинку, інформує Marca.

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У попередньому сезоні бразильський півзахисник також отримував чималу порцію критики після того, як став єдиним представником Барселони на вечірці з нагоди дня народження Неймара. Керівництву "блаугранас" не подобається, що їхні гравці товаришують з колишньою зіркою, яка зі скандалом покинула клуб. При цьому тренер команди Ернесто Вальверде не бачить у таких стосунках проблеми і не має жодних претензій до Артура.

До слова, у поточному сезоні Прімери 23-річний хавбек є одним з найефективніших гравців Барселони – 2 голи і один асист у трьох матчах.

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Теги
Іспанія Неймар Неймар Барселона Барселона Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Артур Артур
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